Jaarvergadering Oranjevereniging Giessen-Oudekerk afgelast

GIESSEN-OUDEKERK • Ieder jaar staat de laatste vrijdag van januari de jaarvergadering van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk gepland. De vergadering kan dit jaar helaas niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

Het bestuur heeft echter wel het een en ander te melden aan de betrokkenen.

Bestuurswijzigingen

In de laatste jaarvergadering is aangegeven dat voorzitter Aukje van Dijk en 2e secretaris Rien van Dijk stoppen als bestuurslid. Anke van Garderen zal de rol van interim voorzitter op zich nemen. Daarnaast zal Ronald van Rijswijk toetreden tot het bestuur. Bij de eerst volgende jaarvergadering zullen de bestuurswijzigingen in stemming worden gebracht en zal er afscheid worden genomen van Aukje en Rien.

Jaarprogramma

Wegens de geldende wet- en regelgeving zullen ze dit jaar voor zover mogelijk de gebruikelijke activiteiten organiseren. Ook zullen ze Koningsdag niet ongemerkt voorbij laten gaan.