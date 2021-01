Collecteweek Hersenstichting volledig online

REGIO • Dit jaar is er door de huidige omstandigheden géén huis-aan-huis collecte voor de Hersenstichting, maar wél een online collecte. Behalve doneren via de site, kan er ook zelf gecollecteerd worden door het aanmaken van een online collectebus. Deze kan eenvoudig gedeeld worden via bijvoorbeeld Whatsapp en Facebook. Alle informatie omtrent doneren en het aanmaken van een online collectebus staat op www.hersenstichting.nl.

De Hersenstichting zet al 30 jaar alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. En dat is nodig, want 1 op de 4 mensen heeft te maken met een hersenaandoening. Van dementie, parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeval.