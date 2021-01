Buurtbussen gaan vanaf 10 februari in de Alblasserwaard weer rijden

ALBLASSERWAARD • De buurtbussen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden gaan vanaf 10 februari weer rijden.

Dat stelt Jan van Wingerden, voorzitter van Vereniging Buurtbussen Alblasserwaard. “Begin deze week hebben we groen licht gekregen van de provincie”, knikt hij. “De buurtbussen zijn dan voorzien van een extra ventilatiefilter, waarbij de lucht mechanisch wordt ververst. Daarnaast zijn er kuchschermen voor de chauffeur geplaatst.”

Door de coronamaatregelen waren de buurtbussen lange tijd uit de running. Het aanpassen van bussen nam veel tijd in beslag. De vrijwilligers die de buurtbussen besturen zijn dan ook heel blij dat ze weer aan de slag mogen. “Zij gaan liever gisteren dan vandaag rijden. Al is er nog een enkele chauffeur die vanwege corona een voorbehoud maakt.”

Als voorzitter heeft hij al vele keren de reactie gehad van passagiers die het vervoer per buurtbus missen. “Zij moesten steeds weer een beroep doen op familie en kennissen. Je merkt in zo’n situatie dat we als buurtbussen echt in een behoefte voorzien. Elk jaar vervoeren we alleen al met de 701 en de 702 16.000 passagiers. Nu is het voor ons spannend of die allemaal weer op gaan stappen; dat is nog wel een heikel punt.”

Dienstregeling

De dienstregeling zoals die vorig jaar ook gold is voor het overgrote deel hetzelfde gebleven. Op de website van vervoersorganisatie Qbuzz zijn de aangepaste tijden te vinden. Van Wingerden: “Het zijn maar kleine wijzigingen van een aantal minuten, maar dat kan net bepalend zijn voor het al dan niet halen van de buurtbus.”