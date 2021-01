Autobedrijf Van Zessen bij de vijf beste Mitsubishi-dealers van Nederland

LEXMOND • Autobedrijf Van Zessen in Lexmond mag zich na een jaar Dealer off the Year 2019 nu wederom tot de beste Mitsubishi-dealers van Nederland rekenen met het predicaat Excellent Dealer 2020.

Het autobedrijf uit Lexmond behaalde zodanig veel punten voor de verschillende beoordelingscriteria, dat het behoort tot de vijf beste Mitsubishi-dealers van Nederland. De scores van alle erkende Mitsubishi-dealers op het gebied van sales, aftersales en klanttevredenheid worden het gehele jaar bijgehouden, waarna in het nieuwe jaar de balans wordt opgemaakt. Met een totaal van 622 punten in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2020 eindigde Van Zessen in de top 5 van best presterende Mitsubishi-dealers van Nederland, waarmee het bedrijf zich een jaar lang ‘Excellent Dealer’ mag noemen.

Mooie erkenning

Autobedrijf Van Zessen werd op feestelijke wijze verrast met de ‘Excellent Dealer’-award. “Het is een mooie erkenning om de titel van ‘Excellent Dealer’ te mogen dragen. Vooral na zo’n moeilijk jaar vol tegenslagen en onzekerheden vanwege de Covid-19 pandemie. Ik wil onze medewerkers graag bedanken voor hun tomeloze inzet en onze klanten voor hun vertrouwen in onze organisatie”, aldus Arie den Besten en Thijs Weeda van Autobedrijf Van Zessen.