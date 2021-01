Steungezinnen nodig bij Buurtgezinnen Molenlanden en Papendrecht

REGIO • In Papendrecht en Molenlanden is er een flink tekort aan steungezinnen. Gezinnen die hulp kunnen gebruiken bij de opvoeding kunnen zich aanmelden als ‘vraaggezin’. Buurtgezinnen koppelt deze vraaggezinnen dan aan steungezinnen.

Op dit moment zijn er in totaal twaalf gezinnen die hulp van andere gezinnen kunnen gebruiken. In Papendrecht zoeken vier gezinnen naar hulp en in Molenlanden zijn dat er vijf. Judith Lorier is coördinator Buurtgezinnen en zij is verantwoordelijk bij de screening en koppeling van de gezinnen in Papendrecht. Judith: “Er zijn veel mensen die niet precies weten wat wij doen, wanneer je ons kunt bereiken of hoe je ons kunt helpen. De nood is op dit moment erg hoog. We hopen dat we voor deze twaalf gezinnen ook snel een steungezin zullen vinden.”

Buurtgezinnen brengt gezinnen bij elkaar die elkaar kunnen steunen. De kracht van deze steun is dat dit er bij veel gezinnen voor zorgt dat zij zelf kunnen blijven opvoeden. Dan is inzet van hulpverlening in veel gevallen niet meer nodig. Ieder kind heeft het recht om op te groeien bij zijn ouders. Buurtgezinnen draagt daar op een heel laagdrempelige manier aan bij.

Zoals vroeger

Het is een beetje zoals vroeger. ‘It takes a village to raise a child’ is een bekende quote die daar op aansluit. Het betekent: het neemt een dorp om een kind op te voeden. “Vanuit die gedachte ontstond de vraag: Hoe vinden die gezinnen elkaar dan? Daar zijn wij dus voor. Gezinnen die hulp nodig hebben kunnen zich bij ons aanmelden als vraaggezin.”, legt Judith uit.

Als steungezin word je voor een langere tijd de steun en toeverlaat voor een vraaggezin rondom de kinderen. Buurtgezinnen zoekt naar ouders met kinderen, grootouders en stellen zonder kinderen met opvoedingservaring. Zij kunnen zich opgeven als steungezin en op vrijwillige basis iets betekenen voor een ander gezin dat het moeilijk heeft. Als steungezin moet je tenminste een dagdeel per week beschikbaar hebben, met alle culturen en leefstijlen overweg kunnen en een VOG hebben.

Traject tot steungezin

“Vooraf worden de steungezinnen gescreend om ervoor te zorgen dat het kind in goede handen terecht komt. Tijdens een kennismakingsgesprek ga ik in gesprek met de steungezinnen om te bespreken welke ondersteuning zij kunnen bieden, hoeveel tijd zij daarvoor hebben en welke kinderen in het gezin passen. Is het bijvoorbeeld een jongen of een meisje? Hoe oud zijn de kinderen? Alles om een goede match te vinden, waarbij we privacy waarborgen.”

Als coördinator kijkt Judith welke gezinnen het beste bij elkaar passen, maakt zij de match met de gezinnen en zal zij de eerste twee jaar beide gezinnen begeleiden. “We zien soms hele mooie vriendschappen ontstaan tussen deze gezinnen. Voor een ander gezin kan het ook een duwtje in de goede richting zijn. Veel steungezinnen zien dit als een verrijking van hun leven”, vertelt Judith trots. De vraag- en steungezinnen maken samen met een coördinator, zoals Judith, afspraken over de steun en hulp die zij krijgen.

Corona en buurtgezinnen

“Ongeveer tachtig procent van de gezinnen wordt nu nog doorverwezen naar ons. We hopen dat gezinnen ons over een tijdje ook zelf weten te vinden. Door corona is er ook meer vraag ontstaan naar steungezinnen. Kinderen werken nu vanuit huis aan school, maar ook ouders die de hele dag bij hun kinderen zijn. Soms ontstaat er ook een hulpvraag bij gezinnen die een ouder zijn verloren of waar een van de ouders een burn-out heeft. Als Buurtgezinnen zijn we geen hulpverleners. Steungezinnen kiezen er zelf voor om vrijwillig hieraan bij te dragen. Helaas is de vraag hoger dan het aanbod.”

Bij Buurtgezinnen is er geen wachtlijst en wordt er snel hulp geboden. Het is geheel gratis en is erg laagdrempelig. Met de steungezinnen bieden we een stukje herkenbaarheid en steun. Wilt u zich opgeven als vraag- of steungezin? Zie de website www.buurtgezinnen.nl voor meer informatie of via judith@buurtgezinnen.nl voor Papendrecht of lianne@buurtgezinnen.nl voor Molenlanden.