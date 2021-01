Geen excessen maar wel 75 bekeuringen na eerste avondklok in ZHZ

REGIO • De eerste avondklok in de regio Zuid-Holland Zuid is rustig verlopen.

Dat meldt burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, die tevens voorzitter is van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

“Het was in onze regio heel rustig op straat en er heeft zich geen excessen voorgedaan”, meldt Kolff op Twitter.

Er zijn in totaal zijn 75 bekeuringen uitgeschreven, onder meer in Alblasserdam. “Fijn dat het overgrote deel van de mensen zich hieraan houdt!”, complimenteert Kolff de bewoners van de regio Zuid-Holland Zuid.

