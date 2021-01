Avondklok: Veerdienst Schoonhoven-Gelkenes vaart door

SCHOONHOVEN/GROOT-AMMERS • De invoering van de avondklok treft ook Veerdienst Schoonhoven-Gelkenes. Want: minder klanten en meer kosten.

“Omdat de pont een belangrijke verbinding is tussen de Krimpener- en de Alblasserwaard en we beschikbaar moeten zijn voor het overzetten van mensen met cruciale beroepen, blijft onze veerdienst draaien op de vaste roosters: dus van 5.00 tot 24.00 uur”, vertelt directeur Erik van Toor. “We hebben daarover overleg gehad met burgemeester Cazemier en gaan ons uiteraard aan de afspraken houden.”

Handhaving

“Wat we gaan doen met mensen die zonder werkgeversverklaring of ander ontheffend document toch de pont op gaan?”, herhaalt Van Toor de vraag. “Daar doen we niets mee. We stellen geen vragen, om de eenvoudige reden dat we geen handhavende functie hebben. Die ligt op een andere plek. Daar gaan wij niet over.”

Cijfers

Dat de coronacrisis sinds maart 2020 ook Van Toor’s bedrijf flink getroffen heeft, is duidelijk. Doordat er aanmerkelijk minder verkeersbewegingen zijn vanwege thuis werken, fysiek gesloten scholen, sterk afgenomen toerisme, het cancelen van sportwedstrijden en beperkte bezoekmogelijkheden leverde men fors in:

”Ik ga geen percentages of absolute getallen noemen, maar neem van mij aan dat de cijfers allesbehalve vrolijk zijn”, stelt Erik van Toor. “Punt is dat we verplicht zijn om volgens rooster te werken, er minder ‘eenheden’ overgezet worden, terwijl de kosten wél volledig doorlopen. In die zin zitten we in hetzelfde schuitje als het openbaar vervoer. We moeten beide simpelweg leveren conform afspraken.”

NOW

Tot besluit: “Gelukkig konden we gebruik maken van de NOW-regeling van de overheid, waardoor de ergste nood gelenigd kon worden. Het hopen is nu op licht aan het eind van de tunnel, maar dat geldt voor iedereen. We zullen net als ieder ander bedrijf door deze periode heen moeten en daar doen we ons uiterste best voor. Hard werkend wachten op betere tijden, zo ongeveer ziet ons dagelijks leven er uit. Met de avondklok als extra bemoeilijkende factor, want dát is het. Het is niet anders.”

Jan Timmer