Kolff noemt avondklok een paardenmiddel dat nu even noodzakelijk is

REGIO • “De avondklok is een paardenmiddel, maar het is in deze fase van het coronavirus ongelofelijk belangrijk om de besmettingen terug te dringen”, dat vertelde burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, donderdag tijdens de periodieke persconferentie.

Hij waarschuwde voor de exotische mutaties van het virus, die hun intrede doen in ons land. “Het lijkt erop dat het percentage van de Britse mutant steeds groter wordt. Die is nu al in tien procent van de gevallen aanwezig, terwijl dat een paar weken terug nog maar 1 à 2 procent was.”

Met die cijfers in het achterhoofd staat Kolff achter de strengere maatregelen die deze genomen zijn door de landelijke overheid. De regel van het thuisbezoek van twee naar een noemde Wouter Kolff ‘ingrijpend’. “Daar heb ik vraagtekens bij gezet in het Veiligheidsberaad”, toch ging hij akkoord vanwege de noodzaak om de besmettingscijfers terug te dringen.

Thuissituatie

“Het effect van de avondklok is vooral gericht op besmettingen in de thuissituatie. De helft van alle besmettingen vindt plaats in de thuissituatie”, betoogde Kolff. Hij waarschuwde daarom ook om de ‘randen van de avondklok’ niet op te zoeken, want dan duurt de maatregel alleen maar langer. “Het is belangrijk dat we nu meer dan ooit onze bewegingen en sociale contacten terug brengen.”

Het aantal besmettingen is aan het dalen in Nederland. Ook in de regio Zuid-Holland Zuid daalt het aantal. “Maar we zitten nog steeds op een hoog niveau”, vertelde directeur Cees Vermeer van de regionale GGD. “Met 232 besmettingen per 100.000 mensen classificeren we dat als ernstig.”

De GGD ziet dat het gewone coronavirus wat lijkt uit te doven, maar dat die plaats wordt overgenomen door de besmettelijker variant. “Voor ons handelingsperspectief verandert er weinig”, reageerde Vermeer. “De achilleshiel is en blijft de beschikbaarheid van zorgmedewerkers. Dat geldt voor de hele keten. Er kan weinig bij aan nieuwe besmettingen, die capaciteit hebben we niet.”

Hij herhaalde de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten. “Het virus is een niet denkend iets, het verspreidt zich gewoon wanneer mensen bij elkaar komen.”