Verbouwing oude gemeentehuis Bleskensgraaf start in zomer 2021

BLESKENSGRAAF • De verbouwing van het voormalige gemeentehuis aan de Kerkstraat 8 in Bleskensgraaf start in de zomer van dit jaar.

De gemeente Molenlanden heeft het pand op de hoek bij de brug over de Graafstroom op 28 december verkocht aan Estea Capital Bleskensgraaf bv, die zorgappartementen gaat realiseren in het pand.

Huurders afgehaakt

Het was eigenlijk de bedoeling dat de huurders Philadelphia, de Vrije Baptisten Gemeente en restaurant De Burgemeester een plekje zouden krijgen in het oude gemeentehuis, maar de eerste twee zijn afgehaakt. Philadelphia kondigde als eerste aan zich terug te trekken. Ondanks de inspanningen die Estea heeft verricht om de nieuwe situatie zo in te richten dat deze voldoet aan de eisen die door Philadelphia gesteld worden, is dit niet haalbaar gebleken.

De Vrije Baptisten Gemeente (VBG) heeft zich daarna ook teruggetrokken. De VBG huurde, in dubbelgebruik met Philadelphia, ruimten voor hun kerkelijke activiteiten. Zonder de bijdrage van Philadelphia kan echter niet worden voldaan aan het door Estea gevraagde huurbedrag. Er is nog onderzocht of de Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom de gederfde huur van Philadelphia zou kunnen compenseren en daarmee meer activiteiten en ander gebruik mogelijk te maken. Dat blijkt voor hen echter een te omvangrijke huursom, wat ze onverantwoord achten vanuit hun ‘bedrijfsvoering’. Een andere partij dan Philadelphia heeft zich niet aangediend en dus hebben Estea en de Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom moeten afzien van verdere samenwerking.

Extra woon-zorgeenheden

Estea heeft met het terugtrekken van Philadelphia uit de samenwerking en het wegvallen van de Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom voorgesteld het souterrain in te richten met 4 of 5 extra woon-zorgeenheden. Dit past binnen zowel het concept als de bestemming van het pand (maatschappelijke dienstverlening gericht op wonen en zorg).

Met de Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom is het college op zoek naar een nieuw onderkomen voor haar activiteiten en zondagsvieringen. Het college vertrouwt er op dat dit in goede samenwerking met de Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom naar tevredenheid wordt opgelost.

Met de eigenaar van restaurant De Burgemeester is wel overeenstemming bereikt, zij blijven in het pand zitten. Na de recente ondertekening van de koopovereenkomst breekt de fase aan waarin benodigde vergunningen worden aangevraagd en wordt gestart met de verbouwing. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd door Estea. De verwachting is dat de verbouwing zal starten rond de zomer van 2021.