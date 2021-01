Burgemeester brengt bezoek aan GGD teststraat bij de Makro in Vianen

VIJFHEERENLANDEN • De teststraat van GGD regio Utrecht bij de Makro in Vianen is sinds begin januari in vol bedrijf.

In de zes teststraten kunnen ruim 900 mensen per dag getest worden.

Burgemeester Sjors Fröhlich nam een kijkje. “Ik ben onder de indruk van wat hier gebeurt. Petje af voor de mensen die hier iedere dag weer de testen uitvoeren. Voor mij benadrukt dit alleen maar de noodzaak dat we ons aan de regels blijven houden en niet onderschatten wat corona voor impact heeft op onze levens.”