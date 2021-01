Twee ondernemers en twee maatschappelijke organisaties kloppen aan voor coronasteun gemeente Molenlanden

MOLENLANDEN • Twee ondernemers en twee maatschappelijke organisaties hebben zich de afgelopen maanden bij de gemeente Molenlanden gemeld voor het corona noodsteunfonds.

Zij melden zich naar aanleiding van de lockdown. De gemeente Molenlanden had na het instellen van de coronamaatregelen in april een noodsteunfonds van 3 miljoen euro opgetuigd. Ondernemers en verenigingen in Molenlanden kunnen zo een beroep doen op de gemeente.

De eerste lockdown leidde ertoe dat vijf ondernemers en vijf verenigingen aanklopten bij het gemeentebestuur. Het ging daarbij om een bedrag van 300.000 euro aan steun in de vorm van leningen.