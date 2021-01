Stakingen bij onder meer IHC en Fokker; ‘staakstraat’ bij Landvast

ALBLASSERDAM • Honderden medewerkers in de regio’s Rotterdam, Alblasserwaard en Drechtsteden leggen donderdag 21 januari voor 24 uur het werk neer. Onder meer bij IHC, Fokker, Scheepswerf Kooiman Hoebee, Damen, Thyssen Krupp, Hollandia, FN Steel, Coatinq en Tata Steel wordt gestaakt uit protest tegen de opstelling van werkgeversorganisatie FME in de onderhandelingen voor een nieuwe cao Metalektro.

Jan Meeder, bestuurder FNV Metaal: “De medewerkers voelen zich totaal niet serieus genomen. Werkgevers bieden geen normaal salaris, willen geen goede afspraken over flexwerkers of over gezond de AOW-leeftijd halen.”

Vakbonden en werkgevers zijn sinds september in gesprek over een nieuwe cao Metalektro. Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat is ongeveer 1,1 procent per jaar. “Die loonsverhoging zorgt voor vermindering van koopkracht. Wij willen een loonsverhoging die eer doet aan de enorme inzet van de werknemers in deze sector”, aldus Meeder.

Veel overwerk

Werkgevers zeggen niet meer loon te kunnen bieden, omdat het door de coronacrisis slecht gaat in de sector. Meeder: “Dat is onzin. Veel bedrijven draaien prima, er is veel overwerk. Bovendien hebben wij voorgesteld om bij bedrijven waar het echt slecht gaat als gevolg van de coronacrisis, afspraken te maken over hoe om te gaan met de loonsverhoging.”

Werk-privébalans

FNV wil verder dat werknemers meer zeggenschap krijgen over hun werk-privébalans. Meeder: ‘Dat hoort bij een moderne, vooruitstrevende sector als de metalektro en is van belang om mensen in de sector te houden.’ Daarom stelt de vakbond voor om werknemers meer zeggenschap te geven over hun vrije vakantiedagen en adv-dagen. Daarnaast wil de FNV dat overwerk alleen kan met instemming van de medewerker.

Zwareberoepenregeling

De werkgevers willen in de cao de zwareberoepenregeling, waarmee werknemers drie jaar eerder kunnen stoppen met werken, slechts voor een beperkte groep laten gelden. De FNV vind dat onbegrijpelijk en wil dat iedereen die zwaar werk verricht, eerder moet kunnen stoppen met werken. “Dat is zo afgesproken in het pensioenakkoord, werkgevers hebben zich daaraan gecommitteerd. Nu het erop aan komt, lijken ze die afspraken ineens vergeten”, aldus Meeder.

Flexwerkers en jongeren

Ook over flexwerkers en jongeren zijn de bonden en werkgevers het nog niet eens. FNV wil gelijke lonen voor iedereen die hetzelfde werk doet, ongeacht de contractvorm. Bovendien wil de vakbond dat flexibele contracten na een jaar naar vast worden omgezet. Voor jongeren wil de FNV dat het salaris op basis van leeftijd verdwijnt. Meeder: “Je moet betaald worden naar het werk dat je doet en de ervaring die je hebt. En dus niet, omdat je wat jonger bent, een lager salaris krijgen.”

160.000 mensen

De metalektro is een van de grootste sectoren van het land. Onder de cao vallen 160.000 mensen. De stakingen in de regio zijn onderdeel van 24- en 48-uursstakingen de komende weken in het hele land. Alle stakingen worden coronaproof georganiseerd. Stakers worden opgeroepen zich in te schrijven in een speciale Staakstraat bij Landvast in Alblasserdam, waar ze met de auto doorheen kunnen rijden.