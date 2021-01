Europese Autoriteit Voedselveiligheid: PFOA elf keer schadelijker dan totnogtoe aangenomen

• In de Alblasserwaard werd al eerder onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van PFOA.

ALBLASSERWAARD • PFOA is bij veel lagere hoeveelheden al schadelijk voor de gezondheid. Dat concludeert de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Het RIVM neemt deze bevindingen over.

‘Volgens het EFSA tonen nieuwe wetenschappelijke inzichten aan dat deze stoffen mogelijk bij lagere hoeveelheden al negatieve gezondheidseffecten geven, bijvoorbeeld op het immuunsysteem van mensen’, meldt de gemeente Molenlanden in een raadsinformatiebrief. De gemeente streeft samen met Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam al jaren om de lozingen van PFOA en GenX door het Dordtse bedrijf Chemours een halt toe te roepen.

De grenswaard die de EFSA nu heeft bepaald is elf keer lager dan de gezondheidskundige grenswaarde, die het RIVM sinds 2016 aanhoudt. ‘Het RIVM onderzoekt de komende maanden wat de nieuwe grenswaarde betekent voor hun eerdere berekeningen. Op basis daarvan beoordeelt het RIVM of het nodig is om adviezen aan te passen, bijvoorbeeld voor het eten uit eigen tuin.’

Onzekerheid

Het RIVM vindt het verantwoord om de tijd te nemen om nieuwe adviezen op te stellen. ‘Wij vertrouwen op de expertise van de wetenschappers’, stelt het Molenlandse gemeentebestuur, ‘maar we vinden dat de periode van onzekerheid zo kort mogelijk moet duren. (..) De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben het RIVM gevraagd wat de nieuwe grenswaarde betekent voor de onderzoeken naar PFOA, die in onze regio zijn uitgevoerd.’

Een lagere gezondheidskundige grenswaarde kan ook gevolgen hebben voor de normen voor PFAS (waar PFOA onderdeel van uitmaakt) in het milieu, zoals voor de bodem, het oppervlaktewater en het drinkwater. Ook hiervoor gaat het RIVM nieuwe berekeningen doen.