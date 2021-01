Binnenhaven 5-13 in Nieuwpoort ontvangt prijs Lichtfestival

• De dames van de Binnenhaven 5-13 in Nieuwpoort. (Foto: Aangeleverd)

NIEUWPOORT • De dames van de Binnenhaven 5-13 in Nieuwpoort hebben hun prijs in ontvangst genomen van het Lichtfestival dat rond de Kerstdagen gehouden werd.

Er werd aan hen een nieuw begin uitgereikt voor een volgend seizoen aan decoratie: lentebloemen. Uiteraard in Poorts blauw.

De organisatoren van het Lichtfestival hadden ook nog een eervolle vermelding voor de jeugdige deelname van Binnenhaven 8.

Er was geen officiële, grote prijsvraag verbonden aan het Lichtfestival, dat gehouden werd in plaats van Kaarsjesavond. Deze sfeervolle activiteit trekt altijd enorm veel bezoekers en kon in december niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

Het Lichtfestival, waarbij mensen zelf hun huizen, tuinen en ramen versierden, werd verspreid gehouden over meerdere dagen in de aanloop naar Kerst. Er deden enorm veel inwoners mee. Er was een boom verlicht, er hingen sterren boven de havens, er waren lichtpunten aangebracht.

“De bewoners van de vesting waren uitgenodigd Nieuwpoort te laten stralen! Dat is gebeurd!”, meldt Ilona Visser, één van de organisatoren. “Iedere avond werden kaarsen ontstoken. ‘Eigen volk’ en bezoekers zag je genieten, kijken, fotograferen. Een coronaproof-event ontstond en is beleefd. Dank aan allen die deze beleving mogelijk hebben gemaakt. Er was een veelheid aan beleving. Bomen, knipperende lichtjes, sterren, teksten, installaties.”

De organisatie was blij met de saamhorigheid en ook de deelname van jeugdigen willen ze niet onvermeld laten. Ilona: “We hopen op een terugkeer van de echte kaarsjesavond, maar deze beleving was intens en is door groot publiek gezien en gewaardeerd. Dank voor elk initiatief!”