Molenlanden start met steunpunt mantelzorg

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden die steun of advies nodig hebben bij hun taak als mantelzorgers kunnen sinds vandaag, dinsdag 19 januari, terecht bij een telefonisch steunpunt mantelzorg.

“Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers is een speerpunt van dit college”, vertelt wethouder Lizanne Lanser. “We hebben steeds meer ouderen in de gemeente, dus er komen steeds meer mensen die mantelzorg nodig hebben.”

Intentieverklaring

Op dinsdag 19 januari ondertekenden MEE/Vivenz, De Lange Wei, Rivas, Stichting Welzijn Molenlanden, de gemeente en het Sociaal Team Molenlanden een intentieverklaring. “Dat is de start voor een steunpunt mantelzorg in onze gemeente”, aldus Lanser. “Een loket waar mensen terecht kunnen met vragen, bijvoorbeeld over ondersteuning en cursussen.”

Overbelast

Er zijn naar schatting achtduizend mantelzorgers in Molenlanden. Lanser: “Dat is één op de vijf. Naar schatting zijn daarvan 1100 mensen overbelast. Vanaf vandaag is er een telefoonnummer in de lucht waar mensen met vragen terecht kunnen.”

Voor meer informatie: https://www.welzijnmolenlanden.nl/