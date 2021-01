Webinar over windenergie in Molenlanden en Gorinchem

MOLENLANDEN/GORINCHEM • De gemeenten Molenlanden en Gorinchem houden op woensdag 27 januari een webinar over windenergie.

Wethouder Teunis Jacob Slob zal namens Molenlanden deelnemen aan het webinar. “Het is voor iedereen toegankelijk en we hopen dat veel mensen zullen deelnemen”, aldus Slob.

Verdienmodule

Centrale vraag tijdens de online bijeenkomst is: “Hoe en waar kunnen we invulling geven aan windenergie en hoe kunnen we betrokken zijn en blijven? Het gaat over de impact op omgeving en over de economische component. Je kunt er een verdienmodule aan koppelen en kunt bekijken of je daar als samenleving wat mee kunt.”

Locaties

In het concept voor de Regionale Energie Strategie noemen de gemeenten mogelijke locaties voor windmolens. “Op 27 januari bespreken we het bedrijventerrein Avelingen in Gorinchem en een plek langs het oostelijk deel van de A15. Ook Hardinxveld-Giessendam denkt mee in de oriëntatiefase.”

Aanmelden

Beide gemeenten maken binnenkort bekend hoe geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor het webinar.