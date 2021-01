Ga naar buiten in de winter om deze vijf redenen

Het is koud buiten, vroeg donker en het ontbreekt je aan energie om naar buiten te gaan. Toch moet je niet op de bank blijven zitten. Ook in de winter is het goed om een frisse neus te halen.

Met onderstaande vijf redenen waag je het niet langer om binnen te blijven zitten.

1. Weg met de stress

Het is belangrijk om tijd voor jezelf te maken. Ga eens rustig een half uurtje wandelen en zoek een leek pad uit. Wist je dat het helpt om in de natuur rond te wandelen? Je komt door al het groen helemaal tot rust. Beweging en frisse buitenlucht is heerlijk en wist je dat je er creatiever van wordt?

2. Vitamine D-boost

Wanneer je overdag in het licht gaat wandelen geef je je lichaam een enorme vitamine D oppepper. Dat is mooi meegenomen, want vitamine D is goed voor je immuunsysteem en zorgt voor sterkere botten. Bovendien krijg je sterkere spieren van het wandelen. In voedsel zit natuurlijk vitamine D en er zijn pillen verkrijgbaar, maar naar buiten gaat is het allerbeste. Maak dus tijd om naar buiten te gaan, zo loop je minder risico op een verkoudheid.

3. Goed tegen overgewicht

Wanneer je graag iets wilt afvallen is wandelen een mooie manier. Wanneer je uur stevig doorloopt, dat wil zeggen vijf kilometer per uur, dan verbrandt je ongeveer 240 kilocalorieën. Stel je wandelt elke dag een uur dan kan je per jaar ongeveer twaalf kilo kwijtraken. Bovendien heb je minder kans op obesitas wanneer je elke dag een uur beweegt. Zeker wanneer intensief sporten niet echt iets voor jou is biedt wandelen uitkomst. Door regelmatig te wandelen werk je aan een betere conditie en je valt af. Een win-win situatie.

4. Een vrolijk humeur

Tegenwoordig brengen we onze tijd heel wat uren zittend door. Van oorsprong is de mens geprogrammeerd om veel te bewegen. Ons humeur is daardoor afhankelijk van licht overdag. Door binnen te zitten maakt ons lichaam weinig serotonine aan, een gelukshormoon en hierdoor kunnen we depressieve gevoelens ontwikkelen. Een winterwandeling helpt om je sombere gevoelens aan de kant te zetten. Het is goed voor je mentale gezondheid en door te bewegen maak je gelukstofjes aan.

5. Beter slapen

Door wandelingen te maken wordt je dag- en nachtritme gestimuleerd. Eveneens doe je allemaal nieuwe indrukken op. Een groot pluspunt van wandelen is dat je je hoofd leeg kan maken. Heb je een drukke dag gehad op kantoor dan is het beter om van de bank af te komen en te bewegen. Wandelen werkt ontspannend, je kan beter met stressgevoelens omgaan waardoor je 's nachts goed kan slapen.