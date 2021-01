Café Boerenklaas in Brandwijk sluit de deuren

BRANDWIJK • Café Boerenklaas in Brandwijk is afgelopen weekend voor het laatst open geweest; de wijd en zijd bekende horecagelegenheid heeft de deuren gesloten.

Zaterdag en zondag was de Boerenklaas nog geopend om maaltijden af te halen. Op Facebook wordt teleurgesteld gereageerd op de sluiting. ‘We hebben hier heel wat leuke feestjes, momenten en gezellige avondjes gehad! Jammer dat we dit moeten gaan missen’, ‘Jammer mijn meest geliefde koffiestop tijdens mijn ritten door de Alblasserwaard’ en ‘Wij moesten nog tegen jullie biljarten ergens in oktober en daar had ik heel veel zin in tot de cafés dicht moesten! En nu blijft die deur voorgoed dicht. Heel erg jammer! We hebben het altijd heel gezellig gevonden in de Boerenklaas!’