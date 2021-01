Beheerders dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas stoppen; Progressief Molenlanden en CU stellen vragen

OUD-ALBLAS • De gebruikers van De Beemd kregen maandag de mededeling van de beheerders dat zij er per 31 maart mee stoppen. Zij geven aan dat de financiële consequenties van de coronamaatregelen hen de das om doen.

De beheerders waren sinds 1 april vorig jaar april verantwoordelijk voor het dorpshuis. Ook het bestuur van De Beemd heeft aan de gebruikers kenbaar gemaakt dat zij per 1 april hun taken over willen dragen aan een nieuw bestuur. Zij leggen in hun mededeling een verband met het stoppen van de beheerders. Er zijn nog geen kandidaten voor een nieuw bestuur.

Naar aanleiding hiervan wil de lokale partij Progressief Molenlanden van het Molenlandse college weten of zij op de hoogte waren van dit besluit van de beheerders om te stoppen met hun werkzaamheden.

‘Zo ja, welke maatregelen heeft het college genomen om het beheer van de Beemd door hen voor te laten zetten? Zo nee, is het college bereid om samen met het bestuur en de beheerders te zoeken naar oplossingen om het beheer alsnog door hen voort te laten zetten? En welke actie onderneemt het college om te voorkomen dat De Beemd gesloten zou moeten worden, omdat er geen bestuur meer is?’