Gezond eten, hoe doe je dat nou toch?

Afvallen is voor veel mensen een belangrijk voornemen voor 2021. Om dit te kunnen volbrengen zou je gebruik kunnen maken van een detox kuur . Toch is dit natuurlijk niet de enige manier om die coronakilo’s kwijt te raken. Door gezond te eten zal het gewicht er namelijk ook afvliegen. Wat gezond eten überhaupt is? Het is een combinatie van de juiste verhouding voedingsstoffen en een goede bereiding. Je zult immers wel energie nodig hebben, wat je zult krijgen door vezels, koolhydraten, vitamines, vetten, mineralen en eiwitten. Dit zal ervoor zorgen dat je lichaam niet alleen goed functioneert, maar ook gezond blijft.

Hoe gezond eten in de praktijk werkt lees je hieronder.

Onbewerkt voedsel

Gezond eten start met natuurlijke en pure producten. In principe kun je dit aanvullen met producten die minimaal bewerkt zijn. Het bewerken van voedsel komt namelijk voor in diverse gradaties. Een pak linzen is immers wel bewerkt want de linzen zijn eerst gedroogd en daarna verpakt. Toch wordt dit nog wel gezien als zogeheten whole foods, wat dus gezond voor je is. Daarnaast kan eten bewerkt worden om aantrekkelijker te ogen, sterker van smaak te zijn of eenvoudiger te bereiden zijn. Hierdoor zal het voedsel over het algemeen niet gezonder worden. Deze bewerkte producten zijn dus verbannen.

Groene groentes

Groentes worden natuurlijk sowieso al gezien als gezond, maar bij de groene exemplaren is dit gevoel nog eens een stuk hoger. Hoe groener de kleur, hoe gezonder de groente is zelfs. Groene groente zit namelijk vol met vezels, terwijl ze ook allerlei mineralen bevatten. IJzer is hier bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. De groente hoeft bovendien niet eens vers te zijn om gezond te zijn, je kunt dus prima gebruik maken van diepvries groente. Wel zullen er dan wat vitamines verloren gaan, maar alsnog zijn ze een stuk gezonder en waardevoller dan blikgroente.

Volkoren

Koolhydraten zijn natuurlijk een belangrijke bron van energie. Toch eten we er vaak veel te veel van. Met name de lege koolhydraten moet je daarom laten staan. Hierbij kun je denken aan koek en frisdrank, maar lege koolhydraten zitten ook in witte rijst en witte pasta. Het is juist beter om vezelrijke producten te nuttigen. Het is daarom aan te raden om jezelf aan te leren om de verpakkingen te lezen, hierop kun je natuurlijk zien hoeveel vezels in het product zitten. Per dag zul je minimaal 30 gram vezels nodig hebben voor gezonde darmen.

Omega 3

Er wordt geadviseerd om per week een stukje vette vis te eten. Als je vervolgens ook nog eens elke dag een lepel chiazaad of lijnzaad eet, dan zul je al aan de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid zitten qua Omega 3 vetzuren. Eet je volledig plantaardig? Je kunt dan voor krill- of algenolie zorgen, zo zul je dan alsnog aan je Omega 3 komen. De Omega 3 vetzuren zijn nodig omdat ze helpen je ontstekingen te remmen, wat Omega 6 ook doet. Van deze vetzuren krijg je gelukkig sowieso genoeg binnen, dus daar hoef je niet op te focussen.

Kleurrijk en biologisch

Gezond eten is altijd kleurrijk en biologisch. Door kleurrijk te eten zul je namelijk veel verschillende micro nutriënten binnenkrijgen. Het is daarom aan te raden om een zo ruim mogelijk palet aan kleuren te nuttigen. Hierbij moet je denken aan groente en fruit, maar ook aan peulvruchten. Bovendien is echt goede voeding van een biologische afkomst, zoals groente en fruit. Bestrijdingsmiddelen zijn hierbij echt een no-go, ze zijn immers giftig. De toxische stoffen zullen het afvallen blokkeren, terwijl ze helaas ook de oorzaak van allerlei chronische ziektes kunnen zijn.