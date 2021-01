Drie scholen Groot-Ammers wellicht naar één brede school

GROOT-AMMERS • De openbare en de twee christelijke basisscholen in Groot-Ammers krijgen mogelijk één nieuw thuis in een brede school.

Directe aanleiding voor deze ontwikkeling is de slechte staat waarin het gebouw van obs De Ammers verkeert. Een forse renovatie of nieuwbouw is nodig om daar verandering in te brengen. “Dat verzoek hebben we anderhalf jaar geleden neergelegd bij het gemeentebestuur”, vertelt Bert van der Lee, directeur-bestuurder van O2A5, de overkoepelende organisatie van het openbaar onderwijs in de regio. “De wethouder gaf toen aan dat het een goed idee zou zijn om te kijken of er niet met de beide christelijke scholen naar een brede school gekeken zou kunnen worden.”

Want de gemeente Molenlanden heeft als uitgangspunt dat het samenbrengen van partijen in multifunctionele gebouwen een goede ontwikkeling is. Wethouder Bram Visser: “Vandaar dat we O2A5 en het bestuur van CBS Molenwaard, waar de christelijke basisscholen Eben Haëzer en Rehoboth onder vallen, met elkaar in contact hebben gebracht.”

Meer faciliteiten

Bij CBS Molenwaard viel het idee in goede aarde. Directeur Arnold van Ooijen: “Wij waren bezig met de vraag of we een kavel grond naast de Eben Haëzer zouden kopen, om daar een invulling aan te geven. Daarnaast is het gebouw van de Rehoboth binnen vijf jaar ook toe aan renovatie of nieuwbouw. In het realiseren van een brede school zien wij als meerwaarde dat we gezamenlijk meer faciliteiten kunnen gaan bieden aan onze leerlingen dan afzonderlijk.”

Uitgangspunt is overigens dat de brede school straks drie scholen gaat huisvesten. Van Ooijen: “De vraag of de Eben Haëzer en de Rehoboth één school worden, wordt besproken in het bestuur. Er zijn argumenten om samen te gaan, maar ook om twee aparte scholen te blijven.”

Goede basis

Wat in ieder geval duidelijk is: de genoemde partijen zijn allen zeer eensgezind in het streven om een brede school te realiseren. Zeker wat O2A5 betreft liever vandaag dan gisteren, gezien de staat van onderhoud van De Ammers. “Het proces verloopt soepel”, knikt Bert van der Lee. “We delen dezelfde normen en waarden en hebben respect voor elkaars identiteit. Er ligt een heel goede basis om er samen uit te komen.” En wethouder Visser: “De manier waarop de twee schoolbesturen samen optrekken vind ik zeer te prijzen.”

In maart of april krijgt de gemeenteraad van Molenlanden een voorstel over de realisatie van de nieuwe brede school in Groot-Ammers. Een belangrijk onderdeel daarvan is de locatie. De brede school komt in ieder geval niet op de plekken waar nu de scholen staan. Deze zijn te klein van omvang. Van der Lee: “Er zijn twee locaties die ons geschikt lijken, aan de rand van het dorp.”