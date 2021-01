Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom verhuist tijdelijk naar Ottoland

OTTOLAND/BLESKENSGRAAF • In verband met de op handen zijnde verbouwing van het voormalige gemeentehuis aan de Kerkstraat te Bleskensgraaf, zal de Vrije Baptisten Gemeente (VBGG) met ingang van zondag 24 januari haar zondagse samenkomsten tijdelijk gaan houden in het Wellantcollege De Bossekamp te Ottoland.

Momenteel uiteraard met de huidige beperkingen vanwege de corona-maatregelen. Vooralsnog volgen de gemeenteleden de diensten vooral via de live-stream thuis op het scherm.

Sinds januari 2010 (met een onderbreking van anderhalf jaar) was de Vrije Baptisten Gemeente gehuisvest in het voormalige gemeentehuis. Daar is nu een einde aan gekomen, omdat na de verbouwing tot woon/zorggebouw daar geen ruimte meer zal zijn voor samenkomsten. Aanvankelijk was dat wel de bedoeling, maar de inpassing van de gemeente in de herontwikkeling van het gebouw bleek uiteindelijk niet haalbaar te zijn.

De diensten in De Bossekamp zijn tijdelijk, voor de duur van ongeveer een jaar. Aangezien verreweg de meeste leden van deze gemeente in Bleskensgraaf wonen, wordt in de komende tijd gezocht naar nieuwe huisvesting in Bleskensgraaf.

Onlangs heeft de VBGG haar 12,5-jarig jubileum herdacht. De start was in 2008 op de zolder van Boerderij Gijbeland met ongeveer 50 personen. Momenteel telt de gemeente ongeveer 225 leden, waarvan 80 kinderen onder de 12 jaar. De gemeente stelt zichzelf ten doel om op een eigentijdse en gastvrije manier invulling te geven aan de uitnodiging van Jezus Christus, om als gemeenschap samen Hem te volgen en Zijn liefde bekend te maken.

Via de website www.baptistengraafstroom.nl is het mogelijk de ontwikkelingen en activiteiten van de Vrije Baptisten Gemeente te blijven volgen. Wie de live-stream diensten wil volgen kan zich per e-mail aanmelden via: info@baptistengraafstroom.nl.