Jeugd Ervaringen Team ZHZ zoekt versterking

REGIO • Het Jeugd Ervaringen Team in Zuid-Holland Zuid (JET-ZHZ) is op zoek naar mensen die willen meedenken en hun mening willen geven over de jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid.

De leden van JET-ZHZ zijn betrokken ouders en jongeren die zelf ervaring hebben met, onder andere, jeugdhulp, passend onderwijs, 18-/18+. “We leveren een bijdrage om de hulp en ondersteuning aan jeugdigen/gezinnen in de regio te verbeteren. We zijn de luis in de pels maar altijd op een positieve en constructieve manier. We houden de Serviceorganisatie Jeugd en de wethouders jeugd scherp. Wat gaat goed en wat kan beter?”, aldus JET-ZHZ.

JET-ZHZ gaat in gesprek met ouders en jeugdigen om ervaringen op te halen. “We gaan naar bijeenkomsten in de regio, op werkbezoek en we hebben persoonlijke gesprekken. Bovendien organiseren we ook zelf bijeenkomsten om ervaringen op te halen en de krachten met andere (cliënten)raden en belangenbehartigers in de regio te bundelen.”

Wie in één van de tien gemeenten van de regio Zuid Holland Zuid woont en bereid is om ervaringen/signalen met betrekking tot de jeugdhulp te delen, wordt uitgenodigd voor een (digitaal) kopje koffie/thee en een gesprek. Samen wordt dan bekeken op welke manier ieders ervaring ingezet kan worden.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mariëtte Teunissen via 06-38545912 of info@jet-zhz.nl.