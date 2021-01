Fröhlich doet dringend beroep op kerken: ‘Hou diensten alleen digitaal’

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich heeft zondag op Twitter een dringend beroep op de kerken in Vijfheerenlanden gedaan: 'Ga helemaal over op digitale diensten'.

Volgens Fröhlich is er nog altijd sprake van teveel nieuwe coronabesmettingen in zijn gemeente. Vandaar zijn oproep niet samen te komen, maar de kerkdiensten alleen online te houden.

De burgemeester prijst zich gelukkig dat 'het overgrote merendeel' van de kerken die 'zware beslissing' al eerder genomen heeft. 'Daar ben ik dankbaar voor'.

Demagogie

Op Twitter wordt gemengd gereageerd op de oproep van Sjors Fröhlich. De reacties lopen uiteen van 'Gewoon een hangslot erop' tot 'Waarom twittert de burgemeester een verzoek aan de kerken? Je kan toch ook rechtstreeks contact opnemen? Dit is demagogie'.

Nog altijd te veel nieuwe besmettingen in @5heerenlanden. Ik doe nogmaals een dringend beroep op de kerken in onze gemeente om helemaal over te gaan op digitale diensten.

Gelukkig heeft het overgrote merendeel die zware beslissing al lang geleden genomen. Dankbaar daarvoor.