Groep 7/8 School met de Bijbel Hei- en Boeicop speelt en sport op het schoolplein

HEI- EN BOEICOP • Groep 7/8 van School met de Bijbel in Hei- en Boeicop komt naast het online thuisonderwijs twee keer in de week naar school om lekker te bewegen.

“We vinden het belangrijk dat de kinderen fit blijven en elkaar ook af en toe in het echt zien”, legt Lydia Bikker van de School met de Bijbel uit. “Op maandag voetballen we op het voetbalveld naast de school en op vrijdag spelen we een spel op het schoolplein. Lekker in de buitenlucht!”