Gratis cursus voor familieleden van personen met psychische problematiek

REGIO • MEE-Vivenz start op woensdag 10 februari met het geven van een gratis cursus voor familieleden van personen met psychische problemen. Denk aan problemen als autisme, een depressie, PTSS of een bipolaire stoornis.

Voor wie direct in de familie of omgeving te maken heeft met iemand met psychische problemen kan zich nu aanmelden voor de gratis cursus. Een gezinslid met bijvoorbeeld autisme, een depressie, PTSS of bipolaire stoornis heeft ook invloed op anderen uit het gezin en zijn omgeving. Hoe geef je grenzen aan en hoe blijf je zelf in balans? Maken anderen hetzelfde mee en hoe voorkomt u overbelasting? Op deze vragen zal Yvonne Pijnenburg van MEE-Vivenz in gaan tijdens de cursus.

In een kleine groep wordt digitaal in gesprek gegaan over deze en andere vragen. Mantelzorg VHL en Welzijn Molenlanden organiseert gezamenlijk de cursus op 10 februari. Totaal zijn er zes bijeenkomsten waarvan de laatste ‘in het echt’ zal zijn.

De cursussen zullen plaats vinden op woensdag 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april van 20.15 tot 21.15 uur. Er is plaats voor acht personen en de deelname van de cursus is gratis. Aanmelden kan via: info@mantelzorgvhl.nl

MantelzorgVHL

Mantelzorg VHL organiseert diverse meerdaagse cursussen of eenmalige bijeenkomsten voor mensen die een partner, kind of ander familielid, vriend(in) of buur ondersteunen. De activiteiten zijn gericht op het opdoen van kennis, het uitwisselen van ervaringen en tips van andere mensen die zich in uw situatie herkennen.