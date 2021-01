AED bij de Coop supermarkt in Groot-Ammers

De nieuwe AED is geplaatst aan de buitenzijde van de Coop in Groot-Ammers. (Foto: AANGELEVERD)

GROOT-AMMERS • Op maandag 11 januari heeft de Coop in Groot-Ammers een AED aan de buitenzijde van haar supermarkt aan de Margrietstraat geplaatst. Samen met klanten sparen zij via het Coop Rode Kruis Fonds voor nieuwe AED’s door het land.

De Coop supermarkten doen dat, omdat er in Nederland onvoldoende AED’s beschikbaar zijn in met name woonwijken.

De supermarkt werkt al jaren samen met het Rode Kruis. De coöperatieve supermarktorganisatie zamelt samen met klanten geld in via verschillende acties voor het Coop Rode Kruis Fonds. Hiermee worden projecten omtrent veiligheid en leefbaarheid gefinancierd. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld hun statiegeld doneren aan het Rode Kruis Fonds. Coop verdubbelt dan de opbrengst.

Supermarktmanager Wouter Spuijbroek van de Coop in Groot-Ammers: “Wij zijn trots op deze AED voor de buurt, waarvoor we samen met onze klanten gespaard hebben. Samen maken we het verschil voor een leefbare buurt. Ook in noodgevallen; een AED verhoogt de overlevingskans bij een hartstilstand met maar liefst vijftig procent.”

Doordat de AED aan de buitenzijde van de winkel is geplaatst, is deze 24 uur per dag bereikbaar voor buurtbewoners. De Coop streeft er naar om aan of in de directe omgeving van alle 315 Coop-winkels een AED te hangen. Voor meer informatie, zie www.coop.nl/rodekruis.