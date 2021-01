Bibliotheek AanZet verruimt afhaaltijden tijdens verlengde lockdown

REGIO • De leden van Bibliotheek AanZet maken massaal gebruik van de afhaalservice. Om die reden worden de afhaaltijden op een aantal vestigingen verruimd. In totaal zijn er tijdens de huidige lockdown al ruim 20.000 reserveringen afgehaald.

“Toen wij half december startten met de afhaalservice, was de opkomst direct groot”, meldt Deborah Vink, rayonmanager bij de Bibliotheek AanZet. “Ik denk dat het een mooie service is die wij onze leden kunnen bieden. We merken dat de korte contactmomenten met onze medewerkers tijdens het afhalen echt gewaardeerd worden. We krijgen veel positieve reacties”, vervolgt ze.

Dat beaamt bibliotheekmedewerker Paula Stuy: “Mensen zien echt dat we er alles aan doen, dat wordt zo gewaardeerd.’’ Ook Stuy is het opgevallen dat leden de afhaalservice goed weten te vinden: ,,Het is gigantisch druk, mensen staan in rijen voor de deur”, vertelt ze. Toch is er altijd tijd voor een praatje: “We zien veel bekende gezichten. Het is ontzettend leuk dat je met iedereen die nu komt persoonlijk contact hebt.”

Reserveren en afhalen

Ook gebruikmaken van de afhaalservice kan door in de online catalogus op de website materialen te kiezen en te reserveren. Als je reservering klaarstaat en je deze af kunt halen, krijg je een mail. Houd er rekening mee dat dit iets langer kan duren als de boeken van jouw keuze uit een andere vestiging moeten komen. In de periode dat de bibliotheek gesloten is, worden er geen boetes in rekening gebracht, maar is het mogelijk om boeken terug te brengen.

Voor het afhalen van reserveringen en het terugbrengen van boeken hanteert de bibliotheek speciale openingstijden. Vanwege het grote aantal reserveringen, zijn de afhaaltijden verruimd bij Bibliotheek Barendrecht Het Kruispunt en Bibliotheek Ridderkerk Centrum. Daarnaast voegt Bibliotheek Groot-Ammers een afhaalmoment in de avond toe. Vanaf 18 januari verschuift het afhaalmoment in Bibliotheek Boven-Hardinxveld van woensdag naar vrijdag en op dinsdag opent de bibliotheek eerder dan voorheen. Bij de overige vestigingen blijven de afhaalmomenten onveranderd. Op de vestigingspagina staat actuele informatie over de afhaalpunten en openingstijden: www.debibliotheekaanzet.nl/vestigingen.

Online activiteiten

Vanwege de coronamaatregelen gaan alleen de online activiteiten door. Daarom maakt de bibliotheek tijdens de Nationale Voorleesdagen van 20 tot en met 30 januari van voorlezen een feestje met de leukste online voorleesactiviteiten. “Dit doen we onder andere met een speciale uitzending van NVD-TV op woensdag 20 januari. Tijdens deze uitzending spreken we onder anderen theatermaker Marco van ‘t Wout van Building Arts.”

Hij maakte een voorstelling van Prentenboek van het Jaar ‘Coco kan het!’. De uitzending is live te zien op 20 januari om 10.00, 14.00 en 16.00 uur via het YouTube kanaal AanZet Live. Van 21 tot en met 30 januari blijft de uitzending beschikbaar op het YouTube kanaal AanZet Live zodat iedereen het later kan terugkijken.

Voor liefhebbers van poëzie is er een online evenement ‘Ontmoet Dichters Online’ op 4 februari. Tijdens deze digitale poëzieavond kan men kijken en luisteren naar voordrachten en interviews met bekende Nederlandse dichters, waaronder Dichter des Vaderlands 2019-2021 Tsead Bruinja. Ook krijg je de mogelijkheid hen zelf vragen te stellen. Kijk voor alle online activiteiten op de activiteitenpagina: www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten.