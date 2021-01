Lions planten bomen op ‘het IJsvogeltje’ in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Peter Janssen en Aad den Boer hebben op woensdag 13 januari bomen geplant in de groenstrook van project het IJsvogeltje in Nieuw-Lekkerland.

Zij deden dat namens de Lions Club Alblasserwaard Souburgh. Die organiseert normaliter elk jaar een truckerstocht voor mensen met een beperking. Na elke truckerstocht plant de Lionsclub bomen, om daarmee de CO2-uitstoot te compenseren. “In het afgelopen ging de truckerstocht helaas niet door vanwege corona, maar we hebben besloten om desondanks een aantal bomen te planten”, vertelt Aad den Boer van de Lionsclub.

De keuze voor de locatie van de bomen viel op het project van het IJsvogeltje. In 2019 startte een overleg over de inrichting van deze groenstrook, grenzend aan de volkstuinen en de Ooievaar in Nieuw-Lekkerland. Het stuk grond, wat van de gemeente is, werd niet gebruikt. Samen met de bewoners van de Ooievaar werd er gekeken hoe dit stuk grond op een duurzame en natuurvriendelijke wijze ingevuld kon worden. In 2020 ging een projectgroep aan de slag, ook de kennis van Blauwzaam werd ingebracht. Als projectnaam werd gekozen voor ‘het IJsvogeltje’.

Bijdrage van de Lions

“Een boom leeft ongeveer zestig tot tachtig jaar en daar van uitgaande brengen we onze CO2-uitstoot weer terug tot nul. Daarmee dragen we ons steentje bij. Helaas kunnen we door corona dit jaar geen truckerstocht organiseren, maar we doen alsnog graag mee”, aldus Aad den Boer.

Peter en Aad hebben woensdag namens de Lions Club Alblasserwaard Souburgh een aantal bomen geplant op het stuk grond nabij verzorgingshuis ’t Waellant aan de Ooievaar in Nieuw-Lekkerland. Dit deden de mannen onder begeleiding en met de hulp van Stef Hendriksen van het team beheer Buitenruimte van de gemeente Molenlanden. “We hebben de bomen geplant aan het volop in ontwikkeling zijnde natuurterrein nabij de Ooievaar. Met een heerlijk zonnetje erbij”, vertellen de heren tevreden.

Het project het IJsvogeltje krijgt hierdoor steeds meer invulling. In mei 2020 werd een definitieve schets aan de bewoners, het Kernoverleg en de Volkstuin vereniging ‘de Bakwetering’ voorgelegd en werd aangegeven om het plan vanaf het vierde kwartaal 2020 te realiseren. Geïnteresseerden kunnen voor nadere informatie gaan naar de website van de gemeente Molenlanden: www.molenlanden.nl/hetijsvogeltje.