Week van Gebed gaat online in Noordeloos

NOORDELOOS • Van 18 tot en met 22 januari wordt in Noordeloos de Week van Gebed voor de eenheid van christenen gehouden. Deze keer zal dat vanwege de coronamaatregels online plaatsvinden en niet in de basisschool, zoals in voorgaande jaren.

Aanmelden kan via int.werkgroep@gmail.com. Na aanmelding ontvangt men een link waarmee men kan deelnemen aan de gebedsavond. De avonden zijn van maandag tot en met vrijdag van 20.00 tot 21.00 uur.

Het thema van de Week van Gebed is ‘#blijfinmijnliefde’. Dit staat in Johannes 15 vers 9 waar Jezus tegen Zijn discipelen zegt: “Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad, blijf in Mijn liefde.”

Voor meer informatie: www.weekvangebed2021.nl of een mail sturen naar

int.werkgroep@gmail.com.