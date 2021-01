Waardlanden gaat inhoud grijze kliko’s met steekproeven controleren

REGIO • Afvalinzameldienst Waardlanden gaat vanaf maandag 18 januari steekproefsgewijs controles uitvoeren op de kwaliteit van de inhoud van de pmd-containers, de grijze kliko’s.

‘Dit is nodig omdat er te veel materialen en afval inzitten die er niet in thuishoren’, geeft Waardlanden in de aankondiging aan. Pmd-containers met veel vervuiling erin worden op dat moment niet geleegd. Met een attentiekaart aan de container wordt de eigenaar gevraagd om contact op te nemen met afvalcoach Kees van Baalen.

‘Kees maakt dan een afspraak om de container alsnog eenmalig te legen. Dan is de pmd-container weer leeg om er (alleen) pmd in te doen. Ook bespreekt Kees wat er bij het pmd scheiden niet goed is gegaan. Zo helpen we inwoners om dit bewust en goed te doen.’

Verbrand

In de pmd-container mogen alleen lege verpakkingen van plastic, blik/metaal en drankpakken. Door containers te controleren wil Waardlanden voorkomen dat vervuild pmd in de inzamelauto komt en al het pmd daarin vervuild raakt. Vervuild pmd wordt niet gerecycled maar als restafval verbrand.’ Een ander doel van de controles is gericht voorlichting geven aan inwoners die pmd nog niet goed scheiden. Meer informatie: afvalcoach@waardlanden.nl.