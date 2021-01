Filmverslag archeologische opgraving Vianen

VIANEN • De afgelopen weken hebben archeologen van De Steekproef gewerkt aan de opgraving van het massagraf in Vianen. Voor publiek was de locatie echter door corona niet toegankelijk. Om toch een goed beeld te geven van de opgraving, heeft de gemeente door De Vliegende Filmer een filmpje laten maken. Dit filmpje is nu online te bekijken via de gemeentelijke kanalen.

Het filmpje is een momentopname en daardoor op onderdelen niet actueel. Er wordt gesproken over ruim 70 skeletten. Inmiddels staat de teller op 81. De archeologen zijn nu bezig om de skeletten te lichten. Eind januari zijn hun werkzaamheden in Vianen afgerond. Ondertussen worden de skeletten gewassen en gedroogd. Daarna wordt een selectie nader onderzocht door de fysisch antropoloog.

Bot- en tandmateriaal wordt naar gespecialiseerde laboratoria in Engeland opgestuurd voor verder onderzoek. The British geological survey in Engeland voert het isotopen onderzoek uit. The University Belfast doet het C14 onderzoek. Hiermee hopen we meer informatie te krijgen over wanneer deze mensen zijn begraven en waar ze vandaan kwamen en hebben geleefd.

Wethouder Christa Hendriksen: “Wij hadden heel graag een publieksdag georganiseerd voor inwoners en belangstellenden. Helaas was dat door corona geen optie. Daarom hebben we dit filmpje laten maken. Het bevat unieke beelden van de opgraving, onder meer met een drone. De Vliegende Filmer heeft het filmpje belangenloos voor ons gemaakt. Wij zijn er heel blij mee. Hopelijk krijgt u als kijker zo een beetje het gevoel alsof u er zelf bij bent geweest.”