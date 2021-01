Den Hâneker verzorgt cursus over het snoeien van fruitbomen

REGIO • Natuurvereniging Den Hâneker organiseert eind januari een korte cursus over het snoeien van fruitbomen.

Tijdens de cursus zullen de aanpak van achterstallig onderhoud, het snoeien van scheuten één jaar na de snoei, aanplant en vorm snoei van jonge bomen ter sprake komen. Tijdens de theorieavond wordt bekendgemaakt waar de praktijkdag in Meerkerk plaats zal vinden.

Gijsbert Pellikaan geeft de theorie en praktijklessen. Hij is werkzaam bij Den Hâneker en hij is ecoloog en landschap deskundige. Hij heeft ruim twintig jaar als adviseur van Landschapsbeheer ZH gewerkt in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Met de cursus zet de natuurvereniging zich in om de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden aantrekkelijk te houden.

Op donderdag 28 januari van 19.00 tot 22.00 uur zal de theorieavond plaatsvinden via een videoverbinding. Daar op volgend zal op zaterdag 30 januari van 09.00 tot 14.30 uur de praktijkdag plaatsvinden.

Er is plaats voor zestien deelnemers en de kosten bedragen 30 euro per persoon, wat betaald kan worden op de praktijkdag. Voor het juiste gereedschap wordt gezorgd. Voor vragen en/of aanmelden: gcpellikaan@gmail.com.