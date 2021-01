Nieuwe woningen Oud-Alblas komen in delen aan op bouwlocatie

OUD-ALBLAS • Met speciaal vervoer kwamen maandagochtend de eerste delen van de twaalf nieuwbouwwoningen in Oud-Alblas. Deze verrijzen op de bouwlocatie aan de Van der Mijlestraat en het Blussé van Oud-Alblasplein.

Tablis Wonen, woningcorporatie in Molenlanden en Sliedrecht, gaf opdracht voor de bouw van deze gasloze en nul-op-de-meter woningen aan MorgenWonen. Al over drie weken staan er twaalf nieuwe woningen op deze locatie. ‘Een uniek project’, stelt Tablis Wonen in een persbericht.

Het unieke aan dit project is dat alle woningen over drie weken zijn opgebouwd. De woningen werden al in de fabriek gemonteerd en worden vanaf 11 januari opgebouwd. Als de woningen staan, zijn er nog ongeveer acht weken nodig voor afbouw en bestrating.



Duurzaam en toekomstgericht wonen

Marcel Weijts, projectmanager van Tablis Wonen vertelt dat de twaalf woningen die op de bouwlocatie stonden niet meer voldeden aan de huidige woonwensen. “Daarom besloten we om deze woningen te slopen om plaats te maken voor deze fraaie eengezinswoningen. Voor ons is het belangrijk ons woningbezit zo duurzaam mogelijk te maken en dat de woningen op een gasloze toekomst zijn voorbereid. Daarom zijn de nieuwe woningen gasloos en nul-op-de-meter. De nieuwe bewoners gaan zeker veel woonplezier ervaren in deze moderne, goed geïsoleerde en gasloze woningen.”