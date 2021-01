Bewoners dorp en molens: ‘Kinderdijk mag geen reservaat worden’

KINDERDIJK • Doe Mee Molenlanden is voorstander van een hek rond het Kinderdijkse molengebied, om zo de toeristenstroom te kunnen beheersen. Het dorp zelf en de bewoners van de molens voelen daar niks voor.

Berend Buddingh, fractievoorzitter van Doe Mee, was vorige week dinsdag tijdens de discussieavond van de raden van Molenlanden en Alblasserdam resoluut. “Wij gaan voor een radicale oplossing: afsluiten. Het is een beperkt gebied en zo kun je de bezoekersstromen reguleren, waarbij de inwoners de winnaars kunnen zijn.”

Maar die inwoners voelen zich zeker geen winnaar met deze oplossing. “Kinderdijk mag geen reservaat worden”, benadrukt Fatih Özdere, voorzitter van Belangengroep Leefbaarheid Kinderdijk. “Het Drentse monumentendorp Orvelte is voor ons een schrikbeeld. Wij beschouwen het molengebied als onze achtertuin. Dan voelt het heel vervelend om met een pasje door een hek te moeten gaan. Dat hoeft bij je huis ook niet.”

Transferium

Voor de goede orde: het nemen van maatregelen om de overlast van de toeristenstroom terug te brengen, daar is de Belangengroep een groot voorstander van. “Het vergunningparkeren, het werken met shuttlebussen, de komst van het transferium in Alblasserdam, dat zorgt ervoor dat de druk verminderd wordt. Laten we eerst kijken wat de effecten hiervan zijn, voordat je nadenkt over het afsluiten van het molengebied.”

Özdere vervolgt: “Want wat zijn de gevolgen daarvan? Niemand heeft een scherp beeld van de gewenste ontwikkeling. Er zijn heel veel praktische vragen en hobbels. Hoe kunnen onze familie en vrienden het gebied in als de bereikbaarheid van het dorp beperkt wordt? Veroorzaak je geen waterbedeffect als je het gebied afsluit? Dan zullen de ‘selfiegangers’ vanaf de dijk en tussen de woningen door hun plaatjes schieten en hun weg vervolgen.”

Het weren van alle verkeer in het dorp is ook niet het uitgangspunt van Belangengroep Leefbaarheid Kinderdijk. “Wij vinden het niet erg dat er toeristen door het dorp heen lopen. Voor alle inwoners geldt dat zij trots zijn op de molens en dat zij ze graag laten zien. Daarbij komt dat de bedrijven op het dorp, zoals de bakker en de horeca, hiervan profiteren. Dat is voor ons ook van groot belang.”

Molenbewoners

Ook de molenbewoners staan verre van te juichen bij een afsluiting van het molengebied. ‘De openheid van het gebied is net zo historisch als de bewoning ervan. (..) In onze ogen is een afsluiting van de Middelkade, Blokweersche Kade en de Molenkade (..) alleen een optie als het echt niet anders meer kan’, stelt huurdersvereniging De Vereenigde Molenbewoners Kinderdijk in een reactie op de discussie rond het hek om Kinderdijk.

“Door nu al te pleiten voor een afsluiting, slaan ze niet één plank mis, maar een complete vloer”, vult molenbewoner Peter Paul Klapwijk aan. “De drukte zorgt voor een Pavlov-reactie: we gaan er een hek omheen zetten. De molenbewoners, de molenaars, wonen dan straks in een gebied dat achter hekken staat. Als apen in een dierentuin. Terwijl andere mogelijkheden nog niet uitgedacht en uitgeprobeerd zijn. Moet onze visite straks door een poortje naar binnen, met een pasje?”

Logistiek

De huurdersvereniging pleit voor het inzetten van logistiek om de toeristenstroom te reguleren. ‘Niet-betalende toeristische bezoekers kunnen we missen als kiespijn. Zij veroorzaken de meeste drukte. Bij voldoende en afdoende maatregelen (vergunningparkeren, los- en laadverbod voor bussen die niet betalende toeristen brengen, koppeling kaartverkoop aan logistiek moet het onbetalers onmogelijk maken om nog in Kinderdijk te komen. Dit kan deze unieke locatie behouden, zonder extreme zichtbare veranderingen.’

Dat beleid moet niet in beton gegoten zijn. “Maak er een levend systeem van, wat je aan kunt passen aan ontwikkelingen. Als je bijvoorbeeld ziet dat mensen de auto in Krimpen aan de Lek neerzetten en met de pont oversteken, moet je daar snel op reageren.” Zeker zo belangrijk: de molenbewoners willen betrokken worden. ‘Wij denken graag mee, in het belang van onze leefomgeving. In het belang van het Werelderfgoed Kinderdijk.’