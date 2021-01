SchuldHulpMaatje Molenlanden ontvangt cheque van Rabobank

MOLENLANDEN • Stichting SchuldhulpMaatje Molenlanden heeft zaterdag 9 januari een cheque ontvangen van 500 euro. Leendert Trouwborst mocht deze namens de Rabobank overhandigen aan Erik Donk, de voorzitter van SchuldHulpMaatje.

Het bedrag wordt gebruikt om laptops te kunnen aanschaffen voor de coördinatoren. SchuldHulpMaatje is een stichting die iedereen in Molenlanden wil helpen die in financiële nood zit of dreigt te raken. Door de coronacrisis hebben meer mensen geldproblemen en daar wil SchuldHulpMaatje graag mee helpen. Via het e-mail-adres shmmolenlanden@gmail.com kan men zich aanmelden.