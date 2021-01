VVD Molenlanden: ‘Onvrede over vroege versnippering kerstbomen’

MOLENLANDEN • De kerstboomversnippering in de dorpen van de voormalige gemeente Giessenlanden heeft al plaatsgevonden op 2 januari. ‘Uitermate vroeg’, vindt Bert Snoek, VVD-fractieleider in Molenlanden. ‘Het heeft tot veel onvrede en onbegrip geleid’.

Volgens de VVD is er sprake van ongewenste neveneffecten: er zijn beduidend minder kerstbomen aangeboden, kerstbomen liggen her en der verspreid in de straten, bij de afvalcontainers worden nog steeds kerstbomen aangetroffen en er zijn kerstbomen in brand gestoken.

Aanleiding voor de VVD om hierover vragen aan het college te stellen. Zo wil de VVD onder meer weten waarom is gekozen voor de datum van 2 januari en of de planning wordt afgestemd met de dorpsraden.

Het college zal binnenkort op deze vragen antwoorden.