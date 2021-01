Mooi Molenlanden Taart voor Karinka Sprangemeijer van To Cato Concept Store in Arkel

ARKEL • Karinka Sprangemeijer, eigenaresse van de winkel To Cato Concept Store in Arkel, heeft vrijdag de Mooi Molenlanden Taart in ontvangst mogen nemen.

Zij kreeg deze taart naar aanleiding van de oproep van VVD Molenlanden op sociale media om een ondernemer of zzp’er in Molenlanden tijdens deze lockdown een hart onder de riem te steken.

To Cato Concept Store is miniwarenhuis. In de winkel zijn producten te vinden van diverse kleine ondernemers, creatievelingen en kunstenaars. Nu mag de winkel alleen open zijn voor het inleveren en ophalen van postpakketten. Dus is Karinka druk bezig om de producten in haar nieuwe webshop te zetten, zodat klanten deze kunnen bestellen. Karinka was daarom erg blij met het (smakelijke) hart onder de riem.