Collecte voor mensenrechtenorganisatie Amnesty

Ook wordt er in Lexmond collecte gelopen voor de mensenrechtenorganisatie Amnesty.

REGIO • Van 15 tot en met 20 maart houdt mensenrechten organisatie Amnesty International haar landelijke collecte, die in de regio onder meer ook in Lexmond gehouden wordt. Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ willen ze duidelijk maken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Amnesty komt wereldwijd op voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen, mensen die worden mishandeld, gevangengenomen, verkracht of vermoord om wat ze zeggen of doen.

De organisatie houdt rekening met de richtlijnen van het coronavirus. Collecteren kan op vele manieren. Denk aan een collectebus, een donatieflyer, QR-code of een digitale collectebus. Voor meer informatie: www.amnesty.nl/collecte.