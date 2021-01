Illegale permanente bewoning wordt voorlopig niet aangepakt

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden gaat tot 30 juni niet handhaven op illegale permanente bewoning van recreatiewoningen op campings en/of recreatieparken. Uitzondering zijn de gevallen waarbij de veiligheid in het geding is en/of als er sprake is van criminele activiteiten.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) vroeg vorig jaar in een brief aan de VNG aandacht voor de problemen die (permanente) bewoners van recreatiewoningen ervaren als de gemeente onverkort doorgaat met handhaven. Ook raadsleden en diverse bewoners hebben aan de bel getrokken. Uiteraard speelt ook Corona-crisis ook een rol bij de beslissing van de gemeente.

Gewijzigd beleid

De minister is bezig met het opstellen van gewijzigd ruimtelijk beleid (Bor) waarbij het naar verwachting voor gemeenten onder voorwaarden mogelijk zou worden om permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk te maken. Het is ongewenst om nu handhaving door te zetten voor gevallen die later mogelijk gebruik kunnen maken van die gewijzigde regels.

Omdat die nadere regels en voorwaarden nog niet bekend zijn, is niet te zeggen of gemeente Vijfheerenlanden daar medewerking aan kan en/of zal gaan verlenen. Omdat het doorzetten van handhaving enorme gevolgen heeft voor de bewoners, wordt de handhaving op dit moment voor alle zaken bevroren, met enkele uitzonderingen. Ook in april was de handhaving al opgeschort.