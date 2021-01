Kolff: ‘Er zijn lichtpuntjes, maar we worden nog niet vrolijk van coronacijfers’

REGIO • De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) is blij met de iets dalende coronacijfers, maar waarschuwt voor al teveel optimisme.

“Het is een teken van hoop, maar het duurt nog wel even voordat we er zijn”, vertelde burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht donderdag. Hij is tevens voorzitter van de Veiligheidsregio ZHZ. Hij voegde daaraan toe dat het afschalen van de beperkende coronamaatregelen wat hem betreft nog niet aan de orde is. “We moeten nog steeds zeer zorgvuldig omgaan met de maatregelen.”

“Er zijn wat lichtpuntjes in, maar we worden er niet vrolijk van”, vervolgde hij. “Er moet nog een forse weg omlaag ingezet worden. Daarom zijn we erg benieuwd wat de komende week zal brengen. Want de cijfers schommelen heel erg per dag. Het is moeilijk om daar iets uit te destilleren. Bovendien zijn Kerst en Oud en Nieuw net achter de rug, dat waren geen gewone weken.”

Waarschuwingen en bekeuringen

In het gebied van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn in de afgelopen drie weken weer 33 waarschuwingen en 66 bekeuringen uitgedeeld aan overtreders van de coronaregels. Wat betreft besmettingscijfers staat de regio op de vijfde plaats van de 25 regio’s die ons land telt.

Voorzitter Kolff zou liever willen zien dat Zuid-Holland Zuid wat lager zou staan in de rangschikking. “Wat we de afgelopen tijd telkens gezien hebben, is dat we in het kielzog van de regio Rotterdam meegingen in hun tendens. Maar zij staan nu ergens onderaan wat betreft besmettingscijfers, terwijl wij blijven hangen op de vijfde, zesde plaats. Dat is niet om over naar huis te schrijven.”

Mondkapjes

Wel prees Wouter Kolff het nalevingsgedrag van de mondkapjes in de regio. Dat was 75 procent begin december en is gestegen naar 85 procent eind december. “Daarmee scoren we hoger dan het landelijk gemiddelde”, aldus Kolff.

Komende maandag is er weer overleg in het landelijk Veiligheidsberaad. Dan zal er gesproken worden over de beperkende maatregelen en hoe het daarmee verder moet. “Kan het worden afgeschaald? Daar lijkt het nu nog niet op.”

Kleine daling

Het aantal besmettingen in de regio Zuid-Holland Zuid is in de afgelopen week licht gedaald, maar vorige week is er wat minder getest. Ook is het zo dat het aantal positieve testen als percentage van het aantal afgenomen testen hoger is dan het landelijk gemiddelde.

“Scholen, winkelcentra en sportclubs zijn niet de oorzaak van die hogere cijfers in onze regio”, betoogde directeur Cees Vermeer van de regionale GGD. “De oorzaak moet in de privésfeer zijn, bijvoorbeeld met familiebezoeken. Want ik kan niet veel andere hypotheses vinden.”

Ook zijn er volgens de GGD nog steeds relatief veel corona-uitbraken in verzorgingshuizen en verspreidt het virus zich doordat er nog steeds gereisd wordt. Het ziekteverzuim in de zorg is in de regio nog altijd erg hoog. Er zijn pieken van 20 procent ziekteverzuim. “Niet alleen door corona, maar ook als gevolg van uitputting door medewerkers.”