Hattrick voor Bjorn Sala uit Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De eerstejaars JO 17 speler Bjorn Sala uit Bleskensgraaf, tevens pupillenscheidsrechter, mag zich nu ook pupillentrainer noemen. Hij speelt, fluit en traint bij vv Sliedrecht en scoort daarmee een ‘hattrick’.

Waarschijnlijk is Bjorn (15) nu de jongste pupillen trainer in de regio. Die tevens ook pupillen scheidsrechter is, en ook zelf nog graag voetbalt. Bjorn heeft namelijk via de KNVB en vv Sliedrecht zijn pupillen trainersdiploma gehaald.

Bjorn is er erg trots op dat hij als trainer is verbonden bij Football Skills Nederland (FSN), de voetbalschool van oud-profspeler Raymond Zwildens. FSN gaf Bjorn de mogelijkheid om elke zondag op de locatie in Hendrik Ido Ambacht mee te trainen met gediplomeerde trainers, zo leer je het in de praktijk. Ook is Bjorn trainer bij de jongste jeugd van vv Sliedrecht. De beste trainer vindt Bjorn, Erik ten Hag van Ajax.

Bjorn traint nu de allerkleinste spelertjes bij vv Sliedrecht. Maar nu hij zijn certificaat heeft behaald, lijkt het hem ook erg leuk om mee te trainen bij een jeugd elftal bijvoorbeeld een JO 8 team, om zo onder aan de ladder te beginnen, de nog jonge spelers de basis aan te leren. Zo kan hij mee groeien met de spelers. Bjorn blijft lekker spelen, fluiten en trainen bij vv Sliedrecht, wat dat is de club die hem deze mogelijkheden heeft gegeven.