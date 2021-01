Discussieavond over toegankelijkheid Kinderdijk: ‘Niet zomaar een hek om de molens’

KINDERDIJK • Open, half open of gesloten; de raden van Alblasserdam en Molenlanden bespraken dinsdag de toegankelijkheid van het Kinderdijkse molengebied.

Hoe krijg je grip op de grote en groeiende stroom aan bezoekers aan Kinderdijk, hoog op de bucketlist van vele toeristen wereldwijd? Het is een vraag waar de betrokkenen bij het Alblasserwaardse werelderfgoed al jaren mee bezig zijn. Het coronavirus zorgde vorig jaar voor een dip, maar dat die tijdelijk is, daar is iedereen wel van overtuigd.

“Het internationaal toerisme zal weer toe gaan nemen na de crisis”, benadrukte Merlijn Pietersma van ZKA Leisure Consultants. “Kinderdijk blijft een internationale trekpleister. Daarnaast zijn de molens herontdekt door Nederland, juist door de coronacrisis.” Hij stipte daarnaast een andere ontwikkeling aan: “Van ongebreidelde groei gaat in het toerisme naar bestemmingsmanagement. Betalen voor het bezoeken van attracties wordt steeds normaler. In Dubrovnik betaal je bijvoorbeeld al bijna 30 euro om op de stadsmuur te wandelen.”

Reguleren

Betalen om langs de molens de te lopen; daar is nu nog geen sprake van. Maar al langer speelt het afsluiten van het nu nog vrij toegankelijke gebied als één van de mogelijkheden. Die optie kwam dinsdagavond tijdens de online bijeenkomst ook op tafel.

Gebiedsregisseur Eric Spaans stipte het voordeel van het goed kunnen reguleren van het aantal bezoekers aan als grootste voordeel, maar: “Steeds meer hebben we het besef gekregen dat je niet zomaar een hek om de molens heen kunt zetten. Het brengt grote consequenties voor veel partijen met zich mee, waar je een oplossing voor moet vinden. Juridisch gezien moet je heel goede argumenten hebben; op welke grondslag doe je het? Zeker als het aangevochten wordt kan het zomaar twee jaar duren voordat je het rond hebt.”

Omwonenden

Duidelijk is wel dat omwonenden vrij toegang blijven houden tot het molengebied. Spaans gaf aan dat dat sowieso gaat gelden voor inwoners van Kinderdijk, de West Kinderdijk in Alblasserdam en de Lekdijk tot aan molen De Regt in Nieuw-Lekkerland.

“Wie omwonende is, moet in de politiek worden vastgesteld. Het is nog niet duidelijk of de overige inwoners van Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland ook onbeperkt toegang houden. Dit vraagstuk vergt nog een politiek debat.”

Transferium

Daarnaast bespraken de raadsleden in kleine groepjes de optie om het gebied open te houden. Een cruciale rol speelt daarbij het nieuw te realiseren transferium in Alblasserdam. Dat moet de enige parkeermogelijkheid worden. Geen parkeerkaartje voor de auto, geen toegang tot Kinderdijk. Door die kaartjes online te verkopen, ontstaat er een virtueel hek.

“Om te voorkomen dat touroperators ongevraagd een lading toeristen droppen, zoals nu soms gebeurd, zouden er vastgestelde plekken moeten komen voor touringcars om te stoppen. Daarmee stop je die free riders.”

Bijdrage

Bij de half open optie wordt er verschil gemaakt tussen de huidige betalende bezoekers, die het complete programma van de Stichting Werelderfgoed meekrijgen, en passanten die alleen door het gebied willen wandelen en fietsen. Die laatste groep zal - uitgezonderd omwonenden - ook een bijdrage moeten gaan betalen. “Ook hierbij zal het virtuele hek een belangrijke rol gaan spelen.”

Een beslissing namen de Molenlandse en Alblasserdamse raadsleden tijdens de beeldvormende avond nog niet. Doe Mee Molenlanden is er al wel uit. Berend Buddingh: “Wij gaan voor een radicale oplossing: afsluiten. Het is een beperkt gebied en zo kun je de bezoekersstromen reguleren, waarbij de inwoners de winnaars kunnen zijn.” Corné Egas (SGP Molenlanden) was een andere mening toegedaan: “Hou het gebied open, behalve op piekdagen als Tweede Paasdag.”