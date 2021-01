Online Nieuwjaarsreceptie met ‘Molenlanden waait door’

MOLENLANDEN • Een online tv-programma met tafelgasten, muzikale intermezzo’s en interactie met het publiek. Dat is ‘Molenlanden waait door’. Host Jan Arie Koorevaar kijkt op vrijdag 8 januari tijdens de online Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Molenlanden terug, maar ook vooruit.

Hij doet dat met onder andere burgemeester Theo Segers en IC-arts Diederik Gommers. Alle inwoners van gemeente Molenlanden zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom om online aan te sluiten. En samen te proosten op het nieuwe jaar. De link naar de online nieuwjaarsreceptie is https://molenlanden.dejongavpro.nl/.

Alternatief

Vanwege de huidige coronamaatregelen gooit de gemeente het dit jaar dus over een andere boeg. Burgemeester Theo Segers: “Omdat we elkaar dit jaar niet fysiek kunnen ontmoeten, zijn we op zoek gegaan naar alternatieven. Want juist in deze tijd is het belangrijk om samen stil te staan bij het afgelopen jaar. Bij de hartverwarmende acties die er, ondanks alle uitdagingen, zijn ontstaan. En vooruit te kijken naar de mooie ambities die er liggen.”

Tafelgast Diederik Gommers

Tijdens het online tv-programma is onder andere IC-arts, en inwoner van Molenlanden, Diederik Gommers te gast. Een naam die je direct te binnen schiet als je denkt aan de coronapandemie. Segers: “Toen ik hem belde en vroeg of hij wilde aanschuiven, was hij direct enthousiast. En zei dat hij graag iets terug wil doen voor zijn gemeente. Met hem gaan we onder andere in gesprek over hoe hij, als IC-arts, het afgelopen jaar heeft beleefd.”

Bijzondere initiatieven

Maar ook bijzondere initiatieven worden belicht. Segers: “Verschillende inwoners vertellen over uiteenlopende initiatieven die zij de afgelopen periode hebben opgezet. Van duurzaamheidsacties tot manieren om de coronaperiode, die gepaard gaat met eenzaamheid, voor inwoners te verzachten. Alle initiatieven laten stuk voor stuk zien dat inwoners van Molenlanden oog hebben voor elkaar. Dat is mooi om te zien en daar ben ik als burgemeester erg trots op.”

Belangstellenden kunnen op vrijdag 8 januari om 19.00 uur afstemmen op ‘Molenlanden waait door’ en samen proosten met ons op het nieuwe jaar. Het programma duurt ongeveer 50 minuten en vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie: www.molenlanden.nl/molenlandenwaaitdoor.