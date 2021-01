Workshop ‘Hoe houd ik me zelf als vrijwilliger positief gezond?’ in Molenlanden

MOLENLANDEN • Welzijn Molenlanden biedt een digitale workshop aan voor vrijwilligers over ‘Hoe houd ik me zelf als vrijwilliger positief gezond?’.

De workshop wordt gegeven op dinsdag 26 januari van 14.30 tot 16.30 uur of op 27 januari van 19.30 tot 21.00 uur.

De workshop gaat over positieve gezondheid, dat uitgewerkt kan worden in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Wie wil weten hoe je dit praktisch kunt inzetten binnen je eigen vrijwilligerswerk, kan zich voor 11 januari aanmelden onder vermelding van de organisatie waar je vrijwilliger bent. Aanmelden kan via info@welzijnmolenlanden.nl. Geef ook op naar welke datum je voorkeur uitgaat (of dat het niet uitmaakt).