Lek in drinkwaterleiding in Arkel

ARKEL • Aan de Dr. Dreeslaan in Arkel ontstond maandagavond een lek in de waterleiding.

Het gat in de leiding was voor één van de flats ontstaan. Door het lek was een stuk van de straat weggezakt. Diverse hulpdiensten, waaronder de Arkelse brandweer, kwamen ter plaatse. Medewerkers van drinkwaterbedrijf Oasen repareerden de waterleiding. Bewoners van het Dokter H. de Vriesplein en de Dr. Dreeslaan hadden enige tijd geen beschikking over drinkwater.