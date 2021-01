Provincie: aanpak kruising N214-N216 en realisatie rotonde Goudriaan start begin 2022

GOUDRIAAN • De aanpak van de kruising van de provincialeweg N214 en N216 start volgens de provincie Zuid-Holland begin 2022. Dan beginnen ook de werkzaamheden om de rotonde in de N126 bij Goudriaan te realiseren.

In de loop van dit jaar vinden de voorbereidingen plaats. De projecten zullen volgens de provinciale planning in het derde kwartaal van 2021 worden aanbesteed, waarna de werkzaamheden aan het begin van 2020 van start kunnen gaan.

In 2018 bracht de provincie al naar buiten de verkeerslichten op de kruising te willen handhaven. Om het grote aanbod van verkeer beter te kunnen opvangen - nu is er ‘s ochtends en ‘s avonds in de spits vaak sprake van veel oponthoud - is het plan om extra opstelstroken aan te brengen.

Molenwaard

De rotonde bij Goudriaan zit eveneens al jaren in de planning. In 2017 was er nog sprake van uitvoering in 2018; de toenmalige gemeente Molenwaard trok toen 125.000 euro uit om mee te betalen aan de realisatie van de rotonde.