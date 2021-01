Nieuwe Stichting Duurzaam Molenlanden: duw in de rug voor duurzaam leven

MOLENLANDEN • Met het delen van ervaringen en kennis wil Stichting Duurzaam Molenlanden inwoners een duw in de rug geven om duurzaam te leven.

De bestuursleden zijn de eersten om toe te geven dat duurzaamheid een weinig concreet begrip is. “Om het toch concreet te maken richten we ons op vier thema’s: de overgang van fossiele energie naar groene energie met duurzame huizen (energietransitie), het verminderen van afval (circulariteit), meer groen (biodiversiteit) en de regio klimaatbestendig maken (klimaatadaptatie)”, vertellen Martijn de Jong en Cora de Groot.

Zij zijn samen met negen andere Molenlanders de drijvende krachten achter de nieuwe stichting. De basisgedachtes van Duurzaam Molenlanden: vindt het wiel niet opnieuw uit, maar leer van anderen uit je omgeving én ga aan de slag met kleine stappen die voor iedereen haalbaar zijn.

Netwerk

Er is al veel werk verzet om invulling te geven aan Duurzaam Molenlanden. Via het netwerk van de betrokkenen kwamen er steeds meer leden bij. “Het is zo gaaf om te zien hoeveel enthousiasme en bevlogenheid zij meebrengen. Alle Molenlanders die willen bijdragen of meedoen zijn welkom.”

Het werk achter de schermen gaat door, maar 2021 staat in het teken van het zoeken van de schijnwerpers. Dat begint tijdens de online nieuwjaarsreceptie van de gemeente op vrijdag 8 januari. Martijn: “Voor ‘Molenlanden waait door’ word ik dan geïnterviewd. Ik vertel over de lancering van de stichting op 1 februari en ga in op wat we willen bereiken.”

Website

Diezelfde datum gaat ook de website online. Cora: “Daar komen verhalen van Molenlanders op te staan die vertellen hoe zij invulling geven aan duurzaamheid. Ook plaatsen we meer informatie over duurzame initiatieven, zoals grootschalige opruimacties van zwerfafval. De ervaringen en ideeën zetten we op dit platform in de etalage.”

Het complete interview staat donderdag in Het Kontakt.