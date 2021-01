Scholen van Stichting CVO-AV maken gebruik van Open dag app

REGIO • Sinds kort maken de negen voortgezet onderwijs scholen van Stichting CVO-AV (christelijk voortgezet onderwijs Alblasserwaard Vijfheerenlanden) gebruik van de Open dag app om zowel toekomstige leerlingen als hun ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de scholen.

Kiezen voor een middelbare school gaat nu net even anders. Vanwege het coronavirus kunnen kennismakingsactiviteiten als bijvoorbeeld open dagen niet op de gebruikelijke manier doorgaan.

In de Open dag app is het laatste nieuws te lezen, staan filmpjes en is van alles te vinden over de (online) activiteiten. Juist nu is zo’n app een handig middel om op een leuke manier kennis te maken met de scholen.

De gratis app is te downloaden via de appstore of Google Play. Zoek vervolgens de school op naam of plaats. Voor meer informatie: www.cvo-av.nl.