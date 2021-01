GGZ Zuid-Holland Zuid start drie dagen eerder met vaccineren zorgprofessionals

REGIO • De GGD Zuid-Holland Zuid start niet -zoals de bedoeling was- op maandag 18 januari met het vaccineren van het zorgpersoneel tegen covid-19, maar ‘al’ op vrijdag 15 januari. Dat heeft de GGD zaterdag bekendgemaakt.

De vaccinaties vinden plaats in de Deetoshal in Dordrecht.

Zorgmedewerkers worden vanaf 4 januari via hun eigen werkgever uitgenodigd een afspraak te maken voor de vaccinatie door de GGD. Een landelijk callcenter zal de eerste afspraken inplannen op 15 januari. Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen in welke regio zij zich wil laten vaccineren, maar nog niet in alle regio’s wordt voor of op 15 januari van start gegaan met het vaccineren.

Twee vaccinaties

Het vaccin wordt twee keer toegediend met een tussenpauze van 21 dagen. Dat betekent dat zorgprofessionals die zich aanmelden, in de periode van vaccinatieweek 1 tot en met 3 de eerste vaccinatieprik toegediend krijgen. In vaccinatieweek 4 tot en met 6 ontvangen zij de tweede prik.

De eerste cyclus eindigt, door de eerdere start, op 26 februari. Op die datum hebben alle zorgmedewerkers in de regio ZHZ twee vaccinaties gekregen.